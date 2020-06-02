اللجنة الطبية الاستشارية تعلن انتهاء مدة الحجر الصحي لـ74 مواطنا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 07:07 صباحا
عناصر اللجنة الطبية تنهي اجراءات خروج مواطنين بعد انتهاء مدة الحجر الصحي لهم (اللجنة الطبية الاستشارية)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة اليوم الثلاثاء، انتهاء مدة الحجر الصحي لـ74 مواطنا، بعد أن أكملوا مدة الحجر المقررة لهم وهي 14 يوما.

وقالت اللجنة إن عناصر اللجنة الطبية الاستشارية قاموا بحسب عينات التحاليل من هؤلاء المواطنين، وهو التحليل الأخير قبل خروجهم من فنادق الحجر التسعة التي كانت مخصصة لهم.  وتشمل فنادق العزل كلا من فندق فكتوريا، وراس المنقار ، وبنغازي، والنجمة، ومنتجع الماسة، ونزل الراحة، ومنتجع الواحة، وأفريقيا..

وأمس الاثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل تطور وبائي جديد في الجنوب بإحصاء 12 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، عشرة منها بمدينة سبها، واثنتين بالشاطئ. وطالب المركز مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

عناصر تابعة للجنة الطبية الاستشارية في أحد فنادق الحجر الصحي بالمنطقة الشرقية. (اللجنة الطبية الاستشارية)
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