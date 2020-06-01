المسماري: نجحنا في الحد من فعالية الطائرات المسيرة التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 11:56 مساء
الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية، الإنترنت)

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قواتهم تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة الأصابعة غرب البلاد، وأقامت «مظلة جوية» فوق منطقة غريان إلى بئر الغنم وحوش الستين أسفل الجبل الغربي تجاه العزيزية والتي باتت تحت الاستطلاع الجوي ونيران الطيران الحربي التابع للقيادة العامة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذه العملية تهدف إلى منع القوات التابعة لحكومة الوفاق من التحرك وإعادة التحشيد في تلك المناكق.

وفي جنوب طرابلس، قال المسماري إن القوات التابعة للقيادة العامة لم تنسحب من المنطقة ولكنها أعادت الانتشار في تمركزات جديدة، وتخوض معارك متواصلة منذ 7 أيام مع القوات التابعة لحكومة الوفاق التي باتت تعتمد على الطائرات المسيرة التركية.

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وأضاف الناطق باسم القيادة العامة أن الطائرات المسيرة التركية نجحت القوات التابعة للقيادة العامة في «كسرها» والحد من فعاليتها الميدانية.

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