توقيع عقد مشروع إنشاء كورنيش طبرق بقيمة 4 ملايين دينار

مراسم توقيع عقد إنشاء كورنيش طبرق. (الإنترنت)

وقعت بلدية طبرق، صباح اليوم الاثنين، عقد مشروع إنشاء كورنيش المدينة مع شركة محلية بقيمة 4 ملايين دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن عقد إنشاء الكورنيش وقع بين بلدية طبرق ومفوض «شركة الأميرة» المنفذة المشروع بقيمة 4 ملايين دينار، وبطول 700 متر، وعرض 11 مترا، على أن يجري تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال 180 يوما.

وأضاف المكتب الإعلامي أن كورنيش طبرق هو «مشروع ترفيهي جمالي سيساهم في حماية البيئة، وتتخلله قنوات لتصريف مياه الأمطار أو أي فائض مائي، مما يساهم في القضاء على التلوث البيئي بحوض ميناء طبرق البحري».

حضر مراسم التوقيع على العقد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، وأعضاء المجلس، ومدير إدارة الجودة، ومدير مكتب المشروعات، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالبلدية.

وقدم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية شكره لرئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي لموافقتهما وتخصيصهما الميزانية الخاصة بالمشروع.