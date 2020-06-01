الولايات المتحدة تخصص 6.5 مليون دولار إضافية لدعم مكافحة «كورونا» في ليبيا

شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، إن الحكومة الأميركية «خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 6.5 مليون دولار لدعم» جهود السلطات الليبي في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية ستكون «من خلال مساعدة البلديات على إنهاء صياغة مهام الاستجابة للأزمات، تطوير خطط إدارة الطوارئ، وتدريب الفرق على الاستجابة للأزمات الطارئة».

وأضافت السفارة الأميرية أن هذا المبلغ «سيمكن من توسيع الوعي العام خلال أزمة فيروس الكورونا ومساعدة المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال الأزمة».

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كما أكدت السفارة أن الحكومة الأميركية تواصل دعم جهود السلطات الليبية لمكافحة فيروس كروونا، مشيرة إلى أن «مجموع المساعدات الملتزمة بها (واشنطن) منذ بداية تفشي الفيروس وصلت إلى ما يتخطى الـ 12 مليون دولار».

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 28 مارس الماضي أنها ستقدم 6 ملايين دولار إلى ليبيا لدعم الاستجابة لمجابهة جائحة فيروس «كورونا».