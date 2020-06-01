الولايات المتحدة تخصص 6.5 مليون دولار إضافية لدعم مكافحة «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 09:00 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، إن الحكومة الأميركية «خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 6.5 مليون دولار لدعم» جهود السلطات الليبي في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية ستكون «من خلال مساعدة البلديات على إنهاء صياغة مهام الاستجابة للأزمات، تطوير خطط إدارة الطوارئ، وتدريب الفرق على الاستجابة للأزمات الطارئة».

وأضافت السفارة الأميرية أن هذا المبلغ «سيمكن من توسيع الوعي العام خلال أزمة فيروس الكورونا ومساعدة المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال الأزمة».

السفارة الأميركية: «الوفاق» تؤكد الالتزام بوصول مساعدات «كورونا» إلى المحتاجين

كما أكدت السفارة أن الحكومة الأميركية تواصل دعم جهود السلطات الليبية لمكافحة فيروس كروونا، مشيرة إلى أن «مجموع المساعدات الملتزمة بها (واشنطن) منذ بداية تفشي الفيروس وصلت إلى ما يتخطى الـ 12 مليون دولار».

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 28 مارس الماضي أنها ستقدم 6 ملايين دولار إلى ليبيا لدعم الاستجابة لمجابهة جائحة فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»