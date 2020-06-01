«داخلية الوفاق» تبحث التعاون مع صندوق التضامن الاجتماعي لدعم النازحين

اجتماع مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي. (وزارة الداخلية)

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماع تعزيز التعاون ومد جسور التواصل بين الجانبين من أجل مساعدة النازحين، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الاثنين بين مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية، المقدم أكرم الراجحي, ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الدكتور مصطفى الجعيبي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الصندوق في طرابلس ناقش سبل التعاون بين الوزارة والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وفتح جسور التواصل, وذلك لتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين والوقوف على أوضاعهم عند رجوعهم لمنازلهم وتقديم يد العون لهم والرفع من معاناتهم.