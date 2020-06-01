«داخلية الوفاق» تبحث التعاون مع صندوق التضامن الاجتماعي لدعم النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 07:10 مساء
اجتماع مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي. (وزارة الداخلية)

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماع تعزيز التعاون ومد جسور التواصل بين الجانبين من أجل مساعدة النازحين، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الاثنين بين مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية، المقدم أكرم الراجحي, ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الدكتور مصطفى الجعيبي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الصندوق في طرابلس ناقش سبل التعاون بين الوزارة والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وفتح جسور التواصل, وذلك لتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين والوقوف على أوضاعهم عند رجوعهم لمنازلهم وتقديم يد العون لهم والرفع من معاناتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»