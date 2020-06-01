قنونو: سلاح الجو استهدف 3 آليات مسلحة في حدود الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 01:44 مساء
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق «استهدفت 3 آليات مسلحة في حدود منطقة الأصابعة المحاذية لمدينة غريان قبل قليل»، وفق الصفحة الرسمية لعملية «بركان الغضب» بموقع «التواصل الاجتماعي» «فيسبوك».

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، «إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة»، صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع في الجبل الغربي، حسب صفحته على موقع «فيسبوك»؛ فيما لم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وفي 21 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق دخول بلدة الأصابعة، والسيطرة على منطقة جندوبة، حسب بيان صادر عن عملية «بركان الغضب»، وبعد هذا الإعلان بيوم واحد أطلقت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين مدينة الأصابعة، وآلية تفعيل مراكز الشرطة ومكتب الشؤون الأمنية وباقي الأقسام بالمدينة.
 

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