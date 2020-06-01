المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة

الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، «إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة» المحاذية لمدينة غريان صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد سلسلة من الضربات الجوية.

وأوضح أن وحدات من «القوات المسلحة» تمكنت من إعادة السيطرة على المنطقة، بعد ضربات استهدفت مواقع في الجبل الغربي، حسب صفحته على موقع «فيسبوك»؛ فيما لم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وفي 21 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق دخول بلدة الأصابعة، والسيطرة على منطقة جندوبة، حسب بيان صادر عن عملية «بركان الغضب»، وبعد هذا الإعلان بيوم واحد أطلقت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين مدينة الأصابعة، وآلية تفعيل مراكز الشرطة ومكتب الشؤون الأمنية وباقي الأقسام بالمدينة.