«الصحة العالمية» ترسل إمدادات طبية إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 12:55 مساء
شحنة إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى سبها. (منظمة الصحة العالمية)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إرسال معدات الوقاية الشخصية والمطهرات إلى مدينة سبها لمساعدتها في معالجة انتشار فيروس «كورونا»، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. 

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، أن «الإمدادات تغطي نحو 8  آلاف مريض»، معربا عن شكره إلى «الصين ووزارة التنمية الدولية البريطانية على دعمهما السخي»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 52 مصابًا من الفيروس، في حين قفز عدد حالات المؤكدة لـ«كوفيد19» المبلغ عنها من مدينة سبها من 17 إلى 50 خلال الثلاثة أيام الماضية.

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