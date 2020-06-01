بدء تصنيع الكمامات بالمركز الليبي - الكوري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 11:52 صباحا
خط إنتاج الكمامات بالمركز الليبي الكوري. (وال)

أعلنت وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق انطلاق تشغيل خط إنتاج الكمامات بمعمل التفصيل والخياطة في المركز الليبي - الكوري أمس الأحد.

وحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال)، جدد وزير العمل والتأهيل أثناء زيارته المعمل على ضرورة توفير البيئة الآمنة من خلال توفير المستلزمات الوقائية، والتي يجري تصنيعها بموافقة إدارة مكافحة الفيروسات، وستوزع مجاناً على الكوادر الطبية أسوة بالبدل الطبية.

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حضر مراسم التدشين وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني الدكتور المهدي الأمين، ووكيل الوزارة الدكتور  علي عكاشة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة. يذكر أن معمل التفصيل والخياطة بالمركز الليبي - الكوري يصنع أربعة موديلات من الألبسة الطبية.

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