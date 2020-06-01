4 تعليمات مشددة من «الحرس البلدي» لمكافحة انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 11:40 صباحا
شعار جهاز الحرس البلدي التابع لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أصدر جهاز الحرس البلدي التابع لحكومة الوفاق 4 تعليمات إلى فروعه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لكبح انتشار فيروس «كورونا».

وفي رسالة رسمية إلى مديري الفروع، اليوم الإثنين، شدد الجهاز على «منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والفعاليات الصحية التي من شأنها الإخلال بالأمن الصحي والمساعدة في انتشار وتفشي الفيروس»، كما أكد «قفل المحلات التجارية والأسواق الكبيرة ومحلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي تقدم خدمات أساسية للمواطن».

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وأشار التعميم إلى ضرورة «وضع التدابير الاحترازية وأخذ التحوطات اللازمة لتنظيم المواطنين وإلزامهم بارتداء الأقنعة والقفازات الطبية وترك المسافات الأمنة بالمصارف والمصحات والصيدليات»، منبها على ضرورة «تنفيذ حظر التجول وفق القرارات الصادرة بالخصوص».

والأسبوع الماضي، قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح يوم الخميس ولمدة عشرة أيام. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 156 إصابة حتى الآن، بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 52 مصابًا من الفيروس.

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