مركز الرقابة على الأغذية يعلن إتلاف شحنات أغذية بميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 10:15 صباحا
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (الإنترنت).

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الخمس، اليوم الإثنين، إتلاف شحنة أرز في خمس حاويات موردة من الهند، وذلك لعدم مطابقاتها للاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها.

وأوضح المركز في صفحته على موقع «فيسبوك»، أن هذه الشحنة وتشمل 6115 كيس أرز بواقع 10 كيلو لكل كيس قد تم رفضها بسبب وجود حشرات حية وميتة بجميع الحاويات.

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كما أعلن المركز رفض شحنة غذائية وصلت ميناء الخمس موردة من تركيا (70 كرتونة شيكولاته بجوز الهند)، وذلك لعدم احتفاظها بالقوام الطبيعي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أثناء النقل .

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