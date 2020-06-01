مصراتة: تسجيل 8 حالات مصابة بفيروس كورونا لعائدين من السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 09:31 صباحا
عاملة في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة اليوم الاثنين، تسجيل ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا لعائدين من السفر بعد ظهور إيجابية النتائج.

وسجلت هذه الحالات للعائدين في الرحلة القادمة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم السبت 30 مايو 2020. وأخذت مسحات أنفية لهم فور وصولهم لمطار مصراتة الدولي وحجر كامل الركاب مباشرة لحين ظهور النتائج.

وتم نقل المصابين الثمانية إلى مدنهم بالتنسيق مع وزارة الصحة لعزلهم واستكمال الإجراءات العلاجية وحجر باقي الركاب.

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ورغم إجراء العالقين الكشف والحجر قبل عودتهم للبلاد، إلا أن اللجنة بدأت في إجراءات حجر كل الحالات العائدة من السفر إلى ليبيا للتأكد من خلوهم من الفيروس بشكل قطعي ومؤكد.

كما ناشدت اللجنة جميع المواطنين ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي.

وفي أعلى حصيلة يومية في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها عدد 3 حالات جديدة، و9 لعائدين من السفر، و14 عينة موجبة لمخالطين، بينما تبين سلبية 44 عينة. 

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