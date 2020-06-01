الكهرباء: فرق الصيانة تنهي أعمال تحسين الشبكة بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 07:24 صباحا
عاملان بفرقة الخطوط بدائرة الحي الصناعي تاجوراء يقومان بأعمال تحسين الشبكة وتغذية التيار للمواطنين. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، أن العاملين في فرقة الخطوط بدائرة الحي الصناعي تاجوراء الصيانة أجروا تحسين شبكة الكهرباء على خط خلة فارس (11 ك ف من 30 الأمهات).

وأضافت الشركة في صفحتها على موقع فيسبوك، أن العاملين قاموا أيضا بتركيب قطاعات هوائية (منصهرات ضغط عالي) للتقليل من الفصولات وتسهيل وتسريع تحديد الأعطال.

وأشارت إلى قيام فرق الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي في تاجوراء في وقت قياسي بصيانة كابل ضغط عالي معطوب من محطة فرعية العباسي باتجاه محطة انحيبة، حيث تم إعادة تغذية التيار للمواطنين.

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