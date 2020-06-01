«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 12:45 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

في أعلى حصيلة يومية، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينها عدد 3 حالات جديدة، و9 لعائدين من السفر، و14 عينة موجبة لمخالطين، بينما تبين سلبية 449 عينة.

كما أشار إلى تماثل حالتين للشفاء، وذلك في بيان حمل الرقم 86، متضمنا تفاصيل العينات التي استلمها المركز، وفق ما نشرته صفحته بموقع فيسبوك.

وقال المركز إنه تسلم 475 عينة موزعة على النحو التالي: «153 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و24 عينة في مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و128 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و64 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و93 من مختبر مستشفى الكويفية، و13 عينة من مستشفى طرابلس الجامعي».

تفاصيل وأماكن الإصابات الجديدة
وبين المركز أن 14 حالة موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها، و3 حالات موجبة جديدة من مدينة سبها، وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو 2020م.

وأضاف أن «8 حالات موجبة عائدة من السفر من المملكة العربية السعودية، تم عزلهم في إحدى المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراتة للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل PCR».

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 52 مصابًا من الفيروس.

«مكافحة الأمراض» يناشد المواطنين في سبها
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه يهيب بـ«المواطنين المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

وطالبهم بـ«عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي»، والاتصال على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 «لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة».

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