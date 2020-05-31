3 حالات بالعزل النهائي في سبها وباقي المصابين يخضعون للحجر المنزلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 08:03 مساء
مركز العزل بسبها، 30 أبريل 2020. (لجنة مجابهة كورونا في سبها)

قالت الغرفة المركزية لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية سبها، اليوم الأحد، إن «عدد الحالات في مقر العزل النهائي 3 حالات» فقط، مشيرة إلى أن بقية المصابين يخضعون للحجر المنزلي.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين الحالات الثلاث بمقر العزل النهائي «امرأة مسنة، 85 سنة، تأخذ أكسجين وليست على التنفس الصناعي، وابنتها 65 سنة تأخذ علاجات ولا تحتاج أكسجين. والحالة الثالثة تمت إحالتها اليوم من مركز سبها الطبي تعاني، إضافة لكورونا، التهابًا في المرارة ولا تحتاج أكسجين».

وأكدت الغرفة أن «جميع الحالات تتلقى الرعاية الصحية اللازمة ووضعها مستقر». فيما «باقي الحالات الموجبة تخضع للحجر المنزلي لعدم حاجتها لدخول مقر الحجر».

ووصل عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سبها أمس السبت، إلى 50 حالة بعد تسجيل 12 حالة إصابة أمس السبت، مع وصول إجمالي عدد المصابين في عموم ليبيا إلى 130 حالة، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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