تشكيل فرق استجابة جديدة استعدادا لإجراء مسح شامل في بني وليد

اجتماع لجنة الطوارئ الصحية ببلدية بني وليد. (الإنترنت)

اتفق أعضاء لجنة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية بني وليد على تشكيل فرق استجابة أخرى للاستعداد لعملية المسح الشامل التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة داخل البلدية، بحسب عضو باللجنة.

وقال عضو لجنة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة اجتمعت، اليوم الأحد، وناقشت كافة العراقيل التي تواجه سير عمل اللجنة وكيفية حلحلتها من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح صالح أن أعضاء اللجنة ناقشوا حجم المخزون من المستلزمات والمعدات الخاصة بجائحة فيروس «كورونا المستجد» ومعرفة الجاهزية بالمرافق الصحية في حال ظهور حالات مصابة بالمدينة.