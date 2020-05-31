مقتل 5 مواطنين جراء سقوط قذائف بمنطقة سوق الثلاثاء والشارع الغربي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 05:32 مساء
أحد المواقع التي سقطت فيها صواريخ غراد بطرابلس, الأحد، 31 مايو 2020. (الإنترنت)

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن 5 مواطنين لقوا حتفهم جراء سقوط قذائف على منطقة سوق الثلاثاء والشارع الغربي في طرابلس.

وأضاف علي، في تصريح صحفي، أن من بين القتلى 4 مواطنين سقطوا جراء القصف بجزيرة سوق الثلاثاء، ومواطنًا آخر بالشارع الغربي، مشيرًا إلى أن من بين المصابين رجلًا إصابته خطيرة وسيدة أُصيبت بجروح طفيفة وأُعيدت إلى منزل أقاربها بعد تلقيها الإسعافات الأولية.

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، أن القصف ناتج عن صواريخ غراد وأدي إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن هناك «حالات بتر» لأطراف مصابين بمستشفى الحوادث بوسليم وشارع الزاوية والطبي التي نقلوا إليها لتلقي العلاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممرضة حامل تروي محنتها مع وباء «كوفيد-19»