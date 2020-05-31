مقتل 5 مواطنين جراء سقوط قذائف بمنطقة سوق الثلاثاء والشارع الغربي في طرابلس

أحد المواقع التي سقطت فيها صواريخ غراد بطرابلس, الأحد، 31 مايو 2020. (الإنترنت)

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن 5 مواطنين لقوا حتفهم جراء سقوط قذائف على منطقة سوق الثلاثاء والشارع الغربي في طرابلس.

وأضاف علي، في تصريح صحفي، أن من بين القتلى 4 مواطنين سقطوا جراء القصف بجزيرة سوق الثلاثاء، ومواطنًا آخر بالشارع الغربي، مشيرًا إلى أن من بين المصابين رجلًا إصابته خطيرة وسيدة أُصيبت بجروح طفيفة وأُعيدت إلى منزل أقاربها بعد تلقيها الإسعافات الأولية.

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، أن القصف ناتج عن صواريخ غراد وأدي إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن هناك «حالات بتر» لأطراف مصابين بمستشفى الحوادث بوسليم وشارع الزاوية والطبي التي نقلوا إليها لتلقي العلاج.