القبلاوي: نتوقع دورًا أميركيا أقوى لتحقيق الاستقرار في ليبيا

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد إن الحكومة تتوقع «دورا أقوى من الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق الاستقرار» في ليبيا.



وأضاف في تصريحات لإذاعة «آر إف آي» الفرنسية، نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، أن واشنطن «كان لها دور في استقلال ليبيا، ولها أن تكون لاعبا أساسيا الآن في عملية الاستقرار السياسي والتنمية».

وأعلنت واشنطن سلسلة مواقف سياسية وعسكرية مؤخرا تعكس القلق من تسليم طائرات روسية إلى قوات القيادة العامة ووجود قوات فاغنر الروسية في محاور القتال، وكان آخر تلك التصريحات لمدير إدارة المخابرات التابعة للقيادة الأميركية في أفريقيا، البريجادير جنرال جريجوري هادفيلد الذي قال إن تسليم «روسيا طائرات حربية إلى ليبيا ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية، التي بلغت طريقا مسدودا، لكنه يمكن أن يساعد موسكو في نهاية المطاف في ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا».

على صعيد متصل، أشار الناطق باسم الخارجية إلى أن حكومة الوفاق «تسعى للسيطرة على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية»، منوها إلى أن «حفتر ليس شريكا في العملية السياسية،وسيكون عقبة أمام أي حل سياسي»