«تسييري سرت» يوجه نداء عاجلا لشركات الخدمات النفطية

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، مسؤولي الشركات الخدمات النفطية الموجود بسرت التي تتبعها أكثر من 20 محطة بالإسراع في تسديد كميات الوقود المطلوبة للمحطات بشكل عاجل من أجل تخفيف الاعباء وتذليل أزمة نقصها بالمدينة وضواحيها.

وتشهد محطات تزويد الوقود ازدحامًا كبيرًا وطوابير سيارات، على الرغم من دخول ووصول قوافل شاحنات البنزين للمحطات بشكل يومي، التي وصل عددها لأكثر من ست شاحنات، حسب مصادر لجنة الأزمة بسرت ولجنة الإشراف على آلية توزيع الوقود.

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وخلال اجتماع مع مدير مديرية الأمن بسرت عميد سالم أبوزيد، ومنسق اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» عقيد ميمي لأمين، بحث سالم عامر سالم عددا من المختنقات التي تواجه محطات الوقود، وجرى الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع موسع خلال اليومين القادمين لإعادة تنظيم توزيع الوقود بالمحطات وخاصة للجهات الحكومية، وفق الصفحة الرسمية لبلدية سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار رئيس المجلس التسييري إلى التنسيق مع النائب زايد هدية عضو مجلس النواب عن سرت بخصوص إمكانية التنسيق والتأكيد على المستودع الرئيسي لشركة البريقة بزيادة حصة محطات الشركات بسرت وضواحيها من الوقود بأنواعه.