بلدي نالوت يصدر تنويها بشأن تسكين العائلات من خارج البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 08:30 صباحا
شعار المجلس البلدي نالوت. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس البلدي نالوت كافة الأهالي في نطاق البلدية نالوت عدم تسكين أي عائلة أو أفراد من خارجها إلا بعد الرجوع للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية. 

وأشار المجلس البلدي، في تنويه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ضرورة «اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الاصابة بفيروس كورونا المستجد». وحسب منصة مراقبة الوباء، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لم تسجل مدينة نالوت أية إصابة بالوباء منذ ظهوره في البلاد في مارس الماضي.

اقرأ أيضا: «بلدي نالوت» يرفض ميزانية طوارئ «كورونا»

وجهزت وزارة الصحة في حكوم الوفاق مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في 5 بلديات من بينها نالوت في أبريل الماضي، وهو ما جاء بعد نحو أسبوعين من رفض المجلس البلدي المبلغ المخصص للبلدية في ميزانية الطوارئ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وقال إن «المبلغ لا يكفي لتسيير مستشفى نالوت المركزي لمدة شهر»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «ريمديسيفير» يسرع شفاء مرضى «كوفيد-19»