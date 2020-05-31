صور.. افتتاح مقر جمعية إشراقة الأمل الخيرية لأطفال ذوي الاحتياحات الخاصة بطبرق

افتتاح جمعية إشراقة أمل الخيرية لأطفال ذوي الإحتياحات الخاصة. (بوابة الوسط)

افتتحت مساء السبت، جمعية إشراقة أمل الخيرية لأطفال ذوي الإحتياحات الخاصة، بحضور عدد من أهالي مدينة طبرق وذوي الأطفال.

وقالت نائب المدير التنفيذي للجمعية هبة جمال إلى «بوابة الوسط»، إن الجمعية الوليدة تسعي للاهتمام بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة، وتقديم خدمة شاملة للطفل لتعليمه وترشيده للسلوكيات الصحيحة.

وأضافت جمال، ان جمعية إشراقة أمل بها نخبة من الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات ولديهن دورات متخصصة في التخاطب وغيرها.

حضر الافتتاح عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق منصور أمداوي، وعضو مفوضية المجتمع المدني طبرق رزق فرج وعدد من الإعلاميين.