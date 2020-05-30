النجار: طبيعة فيروس كورونا بالجنوب تختلف عن مدن شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 11:45 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار. (الإنترنت)

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، إن طبيعة فيروس كورونا المستجد في الجنوب مختلفة عن مدن الشمال الليبي، رغم عدم وجود أي تأكيدات علمية على ذلك، لكن زيادة الأعداد بشكل سريع ووفاة 3 حالات خلال الأيام الماضية بالجنوب «تدفعنا لترجيح ذلك».

وتابع النجار في فيديو نشره المركز اليوم، أن الحالات الجديدة في سبها والجنوب تضيف إضافة جوهرية للوضع الوبائي في ليبيا، مضيفا ان الوضع متفاهم في سبها بسبب التخالط.

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وأوضح النجار أن معدل انتشار الفيروس في سبها مخيف بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وهو ما يهدد بانتقال الفيروس إلى المدن والمناطق المجاورة.

ولفت إلى أن المركز لم يعرف مصدر الحالة الصفرية في سبها حتى الآن، مضيفا أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالجنوب الليبي خاصة في سبها، يتطور بشكل سريع جدا، إذ تم تسجيل نحو 50 حالة إصابة خلال بضعة أيام.

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