«أوقاف طبرق» تغلق 5 مساجد خالفت الشروط الاحترازبة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 30 مايو 2020, 10:45 مساء
أحد شوارع طبرق. (الإنترنت)

أغلق مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق، خمسة مساجد بالمدينة، لخرقها الشروط الاحترازبة الخاصة بفتح المساجد والمقررة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الأوقاف طبرق اليوم السبت، إلى «بوابة الوسط» إنه تم إغلاق مسجد معاذ ابن جبل بالمركز الطبي ومسجد القدس بحي سوق العجاج، ومسجد إبراهيم الخليل بالعمارات ومسجد ابن القيم بحي الأندلس ومسجد بلال بالمصطبة، نظرا لعدم قدرة بعض اللجان الإدارية على تنفيذ الشروط الاحترازية الخاصة بفتح المساجد.

وأضاف المكتب أنه نتيحة للظروف التي تمر بها البلاد هذه الأيام وحفاظا على صحة المسلم، يؤكد مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق جادالمولى ذاوود بالقاسم، غلق أي مسجد يعجز عن تنفيذ شروط اللجنة المكلفة بجائحة كورونا والخاصة بفتح المساجد.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الأسبوع الماضي، فتح المساجد تدريجيا بشروط صحية محددة.

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