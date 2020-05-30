بالصور.. سحب العينة الثانية من الدفعة الأخيرة للعائدين من مصر بفنادق دار السلام بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 09:00 مساء

شرعت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق عن طريق فريق الاستجابة السريعة التابع لمركز طبرق الطبي، بأخذ العينة الثانية من الدفعة الأخيرة للعائدين من مصر المقيمين بفنادق دار السلام، وعددهم 50 نزيلا.

وبحسب بيان اللجنة الاستشارية الطبية، اليوم، فإن النزلاء من مدن طرابلس، وترهونة، والخمس، وزلطن، والمرج، وبنغازي، مضيفا أن جميعهم لا يشتكون من أعراض.

أخذ عينات من الدفعة الثانية العائدة من مصر في طبرق

وقبل عشر أيام شرع فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الاستشارية الطبية بطبرق، في أخذ عينات من الدفعة الثانية للعائدين من مصر نزلاء الحجر الصحي بفنادق المدينة المختلفة للتأكد من خلوها من فيروس «كورنا المستجد».

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، إن العينات المأخوذة هي الثانية لهذه الدفعة العائدة من مصر قبل أيام، منوها بأنهم سيخرجون من الحجر الصحي يوم السبت المقبل.

أطباء فريق الاستجابة السريعة التابع لمركز طبرق الطبي, 30 مايو 2020. (اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أفريكوم» تتهم روسيا بـ«تأجيج نيران» النزاع الليبي و«تهديد» الأمن الإقليمي لأفريقيا