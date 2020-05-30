بالصور.. سحب العينة الثانية من الدفعة الأخيرة للعائدين من مصر بفنادق دار السلام بطبرق

شرعت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق عن طريق فريق الاستجابة السريعة التابع لمركز طبرق الطبي، بأخذ العينة الثانية من الدفعة الأخيرة للعائدين من مصر المقيمين بفنادق دار السلام، وعددهم 50 نزيلا.

وبحسب بيان اللجنة الاستشارية الطبية، اليوم، فإن النزلاء من مدن طرابلس، وترهونة، والخمس، وزلطن، والمرج، وبنغازي، مضيفا أن جميعهم لا يشتكون من أعراض.

أخذ عينات من الدفعة الثانية العائدة من مصر في طبرق

وقبل عشر أيام شرع فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الاستشارية الطبية بطبرق، في أخذ عينات من الدفعة الثانية للعائدين من مصر نزلاء الحجر الصحي بفنادق المدينة المختلفة للتأكد من خلوها من فيروس «كورنا المستجد».

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، إن العينات المأخوذة هي الثانية لهذه الدفعة العائدة من مصر قبل أيام، منوها بأنهم سيخرجون من الحجر الصحي يوم السبت المقبل.

أطباء فريق الاستجابة السريعة التابع لمركز طبرق الطبي, 30 مايو 2020. (اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق)