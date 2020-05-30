لجنة مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة» ترفع حظر التجول «كليا» داخل المدن غير الموبوءة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 06:47 مساء
الفريق عبدالرازق الناظوري (وسط) خلال ترأسه لاجتماع للجنة مكافحة «كورونا»، 30 مايو 2020. (داخلية الموقتة)

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، اليوم السبت، رفع حظر التجول «كليًا» داخل المدن غير الموبوءة بفيروس «كورونا المستجد»،  فيما عدا الأندية الرياضية وصالات المناسبات والمقاهي، مؤكدة على حظر التنقل بين المدن.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة رئيس اللجنة، ورئيس أركان القيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، وحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، مع أصحاب المجمعات التجارية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

وأكدت اللجنة على أصحاب جميع الأنشطة تقديم المستلزمات الوقائية من المرض للزبائن مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي، على أن يكون عملها طيلة الأربعة وعشرون ساعة.

وأوضحت اللجنة أن المطاعم بإمكانها تقديم الوجبات لزبائنها شريطة اصطحابها لبيوتهم وعدم تناولها في صالات المطاعم «ديلفري فقط». كما أكدت اللجنة العليا على قرارها تطبيق حظر التجول بين المدن، مشددة على كافة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات طيلة الأيام المقبلة لحين زوال الخطر تمامًا.

وأكدت اللجنة أن قرار رفع حظر التجول لا يشمل المدن التي ظهر بها الوباء في غرب وجنوب البلاد، وأشارت إلى أن قراراتها تأتي للتسهيل على المواطنين والتجار وكذلك للوضع الوبائي «الجيد» الذي تحظى به مختلف مناطق شرق البلاد.

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