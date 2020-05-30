«الإمداد الطبي»: أرسلنا شحنة مستلزمات الحماية ضد فيروس كورونا إلى الجنوب

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الموقتة، وصول شحنة من مستلزمات الوقاية ضد فيروس «كورونا» المطابقة للمواصفات العالمية إلى المنطقة الجنوبية.

وقال مدير المكتب الإعلامي، هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» الجهلز أرسل«شحنة تحمل ادوية طوارئ ومطهرات ومستلزمات مختبرات طبية ومستلزمات طبية ومستلزمات وقائية للعناصر الطبية وفق المواصفات العالمية المعتمدة لمكافحة الفيروس المستجد».

ولفتت العريبي إلى أن «الشحنة ضمن شحنات سوف يجري دعم الجنوب الحبيب بها خلال الفترة القادمة وذلك بالتنسيق المباشر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية سبها والسيد وكيل وزراة الصحة عن الجنوب».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، تسجيل مدينة سبها 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 38 شخصًا وفي عموم البلاد إلى 118 مصابًا.

يذكر أن بلدية سبها أعلنت الخميس الماضي حظر التجول خلال 24 ساعة لمدة 8 أيام ضمن جملة من التدابير الفورية والعاجلة لمواجهة وباء كورونا المستجد الذي ظهرت عدة حالات إصابة به مؤخراً في المدينة.

وأصدر عميد البلدية، غربال الشاوش، القرار رقم (16) بـ«الحظر التام للتجول طيلة (24) ساعة ولمدة تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 مايو حتى يوم الإثنين 8 يونيو المقبل».

كما قررت البلدية إغلاق «جميع المنافذ البرية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها طيلة المدة المذكورة، إلا للحالات المرضية أو المواطن العائد».

واستثنى القرار من الحظر أصحاب الأعمال الضرورية المحددة «النظافة، الصحة، الأمن، الهلال الأحمر، والمكلفين بمهام صيانة الكهرباء والماء».