اللجنة الطبية بسرت تعلن سلبية نتائج تحليل «كورونا» لـ12 عائدا من تركيا وتونس

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 30 مايو 2020, 05:03 مساء
جانب من أعمال إجراء المسح البيئي بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 12 مايو 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أكد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بسرت، الدكتور عبدالله الأحول، سلبية نتائج تحاليل جميع العينات المسحية التي أُرسلت، الخميس الماضي، إلى المختبر المرجعي بنغازي.

وأوضح الدكتور الأحول في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن العينات تعود إلى 12 مواطنًا من مواطني سرت عادوا من تركيا وتونس أخيرًا.

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وسحب فريق الرصد باللجنة الطبية سرت برئاسة الدكتور هيثم أبوغرسة، الخميس الماضي، عينات مسحية من المواطنين العائدين من تركيا وعددهم عشرة، إلى جانب عينتين لشخصين قدما من تونس، وتم إرسال جميع العينات بواسطة سيارة إسعاف إلى المختبر المرجعي في بنغازي، بكتاب من اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بسرت.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الفحوصات التي تم إجراؤها بالمدينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» خلال أسبوعين إلى 28 فحصًا.

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