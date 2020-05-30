حظر كامل للتجول في الزاوية ابتداء من السادسة مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 03:39 مساء
مقر مديرية أمن الزاوية. (الإنترنت)

أصدر مدير أمن الزاوية، السبت، تعليماته للمكاتب والأقسام والمراكز والنقاط والوحدة والفرقة الثالثة، بالعمل على تطبيق حظر التجول طوال ساعات اليوم اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم.

ويستثنى من القرار محلات المواد الغذائية والمخابز، ويأتي في ظل تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن الزاوية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

افرأ أيضا «مكافحة الأمراض»: 13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

وطالب البيان المواطنين بالالتزام بمنازلهم حماية لأنفسهم وللآخرين، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إلى حين صدور تعليمات أخرى.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 118 إصابة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 13 إصابة جديدة. وسجلت الإصابات الجديدة جميعها في مدينة سبها لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 38 إصابة سجلتها المدينة الجنوبية في أقل من أسبوع.

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