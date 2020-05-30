قرارات أمنية جديدة لمواجهة «كورونا» في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 03:10 مساء
استقبال العالقين في تونس لدى وصولهم إلى بنغازي، 28 مايو 2020. (الإنترنت)

انتهى اجتماع أمني عقد في المنطقة الشرقية، اليوم السبت، إلى منع الدخول والخروج بالبوابات الغربية «بوابة النواقية وبوابة اللويفية» وبالمدن التي ينتشر فيها وباء «كورونا المستجد»، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه البوابات.

كما تقرر خلال الاجتماع إغلاق جميع المطاعم والمقاهي بالمدن، على أن تكون الحركة داخل المدن طبيعية خلال الـ24 ساعة، مع استمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية، حسب صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك».

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وضم الاجتماع رئيس أركان قوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العُليا لمكافحة وباء «كورونا»، ووزير الداخلية بالحكومة الموقتة، ومدير أمن بنغازي، فضلا عن عدد من مديري الأمن ورؤساء الغرفة الأمنية «من سرت وحتى امساعد والجنوب الليبي».

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