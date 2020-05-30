«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق وفرصة سقوط أمطار على الشمال والجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 01:23 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على أغلب المناطق في ليبيا، اليوم السبت، مع أجواء غائمة وفرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء تتكاثر بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 23 و28 درجة وتصل اليوم السبت على أبونجيم إلى 34 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و29 درجة، ولا تتجاوز 22 درجة على مناطق الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع يوم الغد على اجدابيا لتسجل 35 درجة.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار خاصة على كل من: «غات - القطرون - أوباري - الحمادة - سبها» قد تصحبها زوابع رعدية، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم غد الأحد إلى شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و40 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و38 درجة.

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