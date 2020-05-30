900 أسطوانة غاز تصل إلى بلدية غريان

عملية تعقيم أسطوانات غاز الطهي بمستودع الزاوية. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلن المجلس البلدي غريان، اليوم السبت، وصول شحنتي غاز تقدران بأكثر من 900 أسطوانة إلى المدينة من مستودع الزاوية النفطي.

وقال المجلس على صفحته بموقع «فيسبوك» إن الشحنتين وصلتا إلى المدينة بالتنسيق مع إدارة مستودع الزاوية التابع لشركة البريقة للنفط، مشيرا إلى أنه سيتم التوزيع على المواطنين في نقطتين.

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وأوضح أن نقطة توزيع الشحنة الأولى ستكون أمام المدينة الرياضية، والثانية أمام مستودع صلاح الشريف بالطريق السريع.