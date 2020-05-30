وزير الصحة بالحكومة الموقتة يطالب بمنع نشر أسماء المصابين بـ«كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي بمنع نشر أسماء المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، معتبرا ذلك يتفق مع قانون المسؤولية الطبية وحماية حق المريض الذي يمنع إفشاء أسرار متلقي الخدمة أو أي تفاصيل بشأنهم.

وشدد عقوب على ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتعامل مع الفيروس، وعلى رأسها اللجنة العليا لمواجهة الوباء التابعة للحكومة الموقتة، وزارة الصحة، واللجنة الاستشارية الطبية التي تعلن يوميا آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس.

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كما أكد أهمية أن يؤدي مقدم الخدمة عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض والالتزام بالتشريعات المعمول بها، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون بين الأجهزة المختلفة للتعامل بشكل فوري مع أزمة «كورونا».