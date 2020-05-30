الخدمات الصحية في سبها تطلب تحويل حالات الاشتباه في الإصابة بـ«كورونا» لعيادة الأمراض التنفسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 10:31 صباحا
مركز العزل بسبها، 30 أبريل 2020. (لجنة مجابهة كورونا في سبها)

طلبت إدارة الخدمات الصحية في سبها من مديري المصحات والعيادات الخاصة في المدينة تحويل أي حالة اشتباه في الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» تصل إليهم، إلى فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بعيادة الأمراض التنفسية.

كما طالبت الإدارة بالتواصل على أرقام فرق الرصد والتقصي 0924635879 و0921168344، حسبما جاء في منشور على صفحة «بلدية سبها» على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في سبها إلى 38 حالة بعد تسجيل 13 حالة أمس الجمعة، ما رفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 118 مصابًا.

وقال مركز مكافحة الأمراض إنه تسلم 423 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 410 عينات وإيجابية 13 عينة لمخالطين لحالات من المدينة.

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