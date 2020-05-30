لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تعلن نتائج تحليل 56 مسحة

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، في وقت متأخر، الجمعة، سلبية نتائج تحاليل 56 مسحة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ولفتت في نفس الوقت إلى إرسالها 152 مسحة أنفية بلعومية مختلفة إلى مركز مكافحة الأمراض بمصراتة.

وفي إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في مصراتة، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قالت اللجنة إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سحب 93 مسحة لعائدين من السفر ضمن الـ152 مسحة، وأرسلها إلى مركز مكافحة الأمراض فرع مصراتة و«في انتظار نتائج التحليل».

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وأشار البيان إلى كشف مركز شهداء الزروق للكشف المبكر على حالة واحدة وهي بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس «كورونا المستجد»، فيما كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على ثلاث حالات.

وقالت اللجنة إن ضمن الحالات الثلاث حالة واحدة فقط «اشتباه» تم تحويلها إلى فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراتة، فيما لا تعاني الحالتين الأخرتين من أعراض الفيروس.

ولم يستقبل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي وكذلك مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي أية حالات ليوم الجمعة، حسب البيان.