لجنة مكافحة «كورونا» بالواحات: بدء المسح العشوائي قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 01:40 صباحا
قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة وباء «كورونا» بالواحات، السبت، شروعها خلال الأيام القادمة في إجراء مسح عشوائي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بسحب عينات عشوائية ستؤخذ من سكان وأهالي مناطق «أوجلة وجالو وإجخرة».

وأشات اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية، وسحب العينات العشوائية في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة الوباء.

اقرأ أيضا تجهيز قسم العزل بمستشفى جالو العام

ويهدف المسح العشوائي إلى تغطية العينة العشوائية جميع أنحاء مناطق الواحات، مستهدفًا كل الأعمار من الجنسين، حسب البيان، الذي أشار إلى أن ذلك «طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية».

ودعت اللجنة الطبية الاستشارية أهالي منطقة الواحات إلى التعاون مع الفرق التي ستقوم بالمسح، وذلك للاطمئنان والتعرف على حقيقة الوضع الوبائي في المنطقة.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 118 إصابة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، عن تسجيل 13 إصابة جديدة. وسجلت الإصابات الجديدة جميعها في مدينة سبها لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 38 إصابة سجلتها المدينة الجنوبية في أقل من أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
«بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا
ليبيا
باريس تبدي أسفها لـ«سورنة» النزاع في ليبيا
ليبيا
صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
الأمم المتحدة تتابع تقارير حول «تدفق هائل للأسلحة والمرتزقة إلى طرفي الصراع ...
ليبيا
مونتينيغرو.. أول بلد أوروبي خال من «كورونا»
منوعات
توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية
ثقافة وفن
مساعد وزير الخارجية الأميركي: التجربة السورية تتكرر في ليبيا.. والأمور قد تخرج ...
ليبيا
المسماري ينفي حصول قوات القيادة العامة على طائرات حربية حديثة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة