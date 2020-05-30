لجنة مكافحة «كورونا» بالواحات: بدء المسح العشوائي قريبا

قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة وباء «كورونا» بالواحات، السبت، شروعها خلال الأيام القادمة في إجراء مسح عشوائي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بسحب عينات عشوائية ستؤخذ من سكان وأهالي مناطق «أوجلة وجالو وإجخرة».

وأشات اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية، وسحب العينات العشوائية في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة الوباء.

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ويهدف المسح العشوائي إلى تغطية العينة العشوائية جميع أنحاء مناطق الواحات، مستهدفًا كل الأعمار من الجنسين، حسب البيان، الذي أشار إلى أن ذلك «طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية».

ودعت اللجنة الطبية الاستشارية أهالي منطقة الواحات إلى التعاون مع الفرق التي ستقوم بالمسح، وذلك للاطمئنان والتعرف على حقيقة الوضع الوبائي في المنطقة.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 118 إصابة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، عن تسجيل 13 إصابة جديدة. وسجلت الإصابات الجديدة جميعها في مدينة سبها لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 38 إصابة سجلتها المدينة الجنوبية في أقل من أسبوع.