«بلدي غريان» يؤكد خلو المدينة من «كورونا» ويشدد على الالتزام بحظر التجول

شعار بلدية غريان (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المجلس البلدي غريان، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس «كورونا المستجد» بالمدينة، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرار حظر التجول، الذي أعلنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ودعا المجلس في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواطني المدينة إلى «ملازمة بيوتهم وتطبيق إجراءات الحجر الصحي»، مشددًا على ضرورة الامتثال لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي تجنبًا لانتشار فيروس «كورونا».

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وأكد البيان متابعة المجلس البلدي غريان بشكل «مكثف ومتواصل» كل التطورات الحاصلة والمتعلقة بفيروس «كورونا». يشار إلى أن دعوات المجلس تأتي في ضوء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 118 إصابة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 13 إصابة جديدة.

وسجلت الإصابات الجديدة جميعها في مدينة سبها لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 38 إصابة سجلتها المدينة الجنوبية في أقل من أسبوع.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء الماضي، تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، لمدة عشرة أيام تبدأ من الخميس.