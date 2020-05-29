وصول رحلة قادمة من جدة إلى مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 10:43 مساء
وصول رحلة قادمة من جدة إلى مطار مصراتة والكشف على جميع ركابها، 29 مايو 2020. (مطار مصراتة)

أعلن مطار مصراتة الدولي، اليوم الجمعة، عن وصول رحلة الخطوط الليبية القادمة من مطار جدة، لافتًا إلى إجراء تحاليل لجميع الركاب.

وأشار مطار مصراتة في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تجهيز مكان للحجر الصحي لجميع الركات حتى ظهور نتائج التحاليل بعد 24 ساعة.

اقرأ أيضا سلبية تحاليل 117 مواطنا قادمين من المغرب

وعلى مدى الأيام الماضية، استقبل مطار مصراتة رحلات للعالقين في الخارج، كان آخرها يوم الإثنين، حين وصلت إليه رحلتان على متنهما 342 مواطنًا ممن كانوا عالقين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

يذكر أن إجراءات العودة للعالقين تتضمن خضوعهم 14 يومًا في البلدان القادمين منها، إضافة إلى إجراء تحليلات تثبت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
«بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا
ليبيا
باريس تبدي أسفها لـ«سورنة» النزاع في ليبيا
ليبيا
صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
الأمم المتحدة تتابع تقارير حول «تدفق هائل للأسلحة والمرتزقة إلى طرفي الصراع ...
ليبيا
مونتينيغرو.. أول بلد أوروبي خال من «كورونا»
منوعات
توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية
ثقافة وفن
مساعد وزير الخارجية الأميركي: التجربة السورية تتكرر في ليبيا.. والأمور قد تخرج ...
ليبيا
المسماري ينفي حصول قوات القيادة العامة على طائرات حربية حديثة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة