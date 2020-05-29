وصول رحلة قادمة من جدة إلى مطار مصراتة

وصول رحلة قادمة من جدة إلى مطار مصراتة والكشف على جميع ركابها، 29 مايو 2020. (مطار مصراتة)

أعلن مطار مصراتة الدولي، اليوم الجمعة، عن وصول رحلة الخطوط الليبية القادمة من مطار جدة، لافتًا إلى إجراء تحاليل لجميع الركاب.

وأشار مطار مصراتة في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تجهيز مكان للحجر الصحي لجميع الركات حتى ظهور نتائج التحاليل بعد 24 ساعة.

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وعلى مدى الأيام الماضية، استقبل مطار مصراتة رحلات للعالقين في الخارج، كان آخرها يوم الإثنين، حين وصلت إليه رحلتان على متنهما 342 مواطنًا ممن كانوا عالقين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

يذكر أن إجراءات العودة للعالقين تتضمن خضوعهم 14 يومًا في البلدان القادمين منها، إضافة إلى إجراء تحليلات تثبت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».