«مكافحة الأمراض»: 13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل مدينة سبها 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 38 شخصًا وفي عموم البلاد إلى 118 مصابًا.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تسلم 423 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 410 عينة وإيجابية 13 عينة لمخالطين لحالات من مدينة سبها.

وتوزعت العينات بواقع 205 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و24 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و76 من مختبر فرع المركز الوطني بسبها و109 عينات من مختبر مركز بنغازي الطبي، و9 عينات من مختبر الكويفية، حسب البيان.