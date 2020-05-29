جمعة: الدراسة لن تعود إلا وفق الشروط الواردة من لجنة مجابهة «كورونا»

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، أن الدراسة لن تعود «إلا وفق الشروط التي وردت» من اللجنة العلمية الاستشارية واللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في 14 مايو أن العودة التدريجية للمدارس ستنطلق في 13 يونيو القادم من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لدراستهم، والتي ستستمر لمدة شهرين، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال جمعة في تغريدته اليوم «اتابع كل ملاحظاتكم حول العودة الدراسية لطلبة الشهادتين وثقوا جميعا بأن ما يطرح منكم محل اهتمامنا، والتنسيق مع اللجنة العلمية مستمر ولن ترجع الدراسة إلا وفق الشروط التي وردت منها، فلا تعتقدوا بأننا سنجازف بسلامة طلابنا، وكل تفكيرنا في حاليا لطلبة الشهادتين فقط»

ودعا وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري، لجنة العودة المدرسية لاجتماع الأحد القادم لمراجعة مواعيد الوزارة الأخيرة بشأن العودة المدرسية وفق الظروف الحالية، بحسب ما نشره جمعة في تغريدة أمس الخميس، مؤكدا أن سلامة الطلاب «تأتي بالمرتبة الأولى» وأن «الوزير سيصدر قراره الأحد بالخصوص».

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ووافقت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» في 13 مايو على خطة الوزارة بشأن العودة التدريجية لطلبة الشهادات إلى المدارس، بناء على مقترح قدمه وكيل الوزارة، عادل جمعة، للجنة في 2 مايو.

ودعت اللجنة الاستشارية وزارة التعليم إلى ضرورة إعفاء الطلبة والمدرسين «الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحضور»، و«قياس درجة حرارة الطلبة والمدرسين عند الدخول» إلى المدارس، على أن «يحال كل من يعاني من ارتفاع في الحرارة أو أعراض تنفسية لجهات الاختصاص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا»، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.