المنظمة الدولية للهجرة تطالب السلطات الليبية بالتحقيق في «مجزرة مزدة»

جثامين المهاجرين ضحايا العملية الانتقامية في مزدة، 28 مايو 2020، (مديرية أمن البلدة)

دعت المنظمة الدولية للهجرة السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق على الفور في «مجزرة مزدة» التي راح ضحيتها 30 مهاجرا لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مستنكرة الحادث الذي وقع جراء إطلاق نار في البلدة الواقعة غرب ليبيا الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن «المأساة وقعت في مستودع للتهريب في مزدة بالقرب من مدينة غريان جنوب غرب طرابلس حيث تم احتجاز مجموعة من المهاجرين»، مشيرة إلى أن الحادث «تورط فيه متاجر بالبشر».

وأكدت المنظمة نقل 11 مهاجرا أصيبوا بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في موقع الحادث إلى المستشفى ونقل من هم في حالة حرجة إلى عيادات في طرابلس من قبل طاقم طبي تابع للمنظمة.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو صودا، «إن هذه الجريمة التي لا معنى لها هي تذكرة قاتمة بالفظائع التي يجب أن يتحملها المهاجرون على أيدي المهربين والمتاجرين في ليبيا».

واتهم صودا «الجماعات الإجرامية» باستغلال حالة عدم الاستقرار والوضع الأمني ​​للضرب على الأشخاص اليائسين واستغلال نقاط ضعفهم».

بعض المهاجرين يحملون علامات ضرب قديمة

وأفاد الطاقم الطبي للمنظمة الدولية للهجرة الذين يقدمون المساعدة بأن «بعض المهاجرين يحملون علامات قديمة من الضرب والإيذاء البدني»، بحسب البيان.

وحذرت المنظمة من التدهور السريع لأوضاع «المدنيين ولاسيما المهاجرين والمشردين مع استمرار النزاع بلا هوادة في العاصمة والمناطق المحيطة بها»، لافتة إلى نقل العديد من المهاجرين «ممن تم اعتراضهم أو إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا هذا العام إلى مراكز احتجاز غير رسمية».

ونبهت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن هؤلاء «يمكن أن يقعوا بسهولة في أيدي المهربين والمتجرين». مؤكدة أنها «أبلغت في السابق عن حالات اختفاء من هذه المرافق وعدم القدرة على تفسير المئات إن لم يكن الآلاف ممن أعادهم خفر السواحل».

المنظمة الدولية للهجرة تطالب بمخطط بديل لإنزال المهاجرين

وذكرت أنه «حتى الآن في عام 2020 ، تم اعتراض أو إنقاذ حوالي 4000 شخص في البحر وعادوا إلى ليبيا». وقالت «إن الحوادث الأخيرة والعديدة التي تنطوي على قوارب في محنة في البحر الأبيض المتوسط ​​وإحجام البلدان عن توفير الموانئ المنقذة من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقتها الحرب، تشير مرة أخرى، إلى الحاجة إلى تغيير النهج مع الوضع في ليبيا».

وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أنه «يجب أن تظل محاكمة المهربين والمتاجرين بالأولوية»، مطالبة بضرورة «إنشاء مخطط بديل آمن للنزول يتم بموجبه تزويد الفارين من النزاع والعنف بميناء آمن، وتضمن احتياجاتهم وحمايتهم».

السفير الأميركي يدين «عملية القتل المأساوية» لـ30 مهاجرًا في مزدة

دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية

شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان إن الجريمة جاءت «كرد فعل انتقامي على مقتل المواطن (ي م ع ب ا)، مواليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم».

ودفنت عصر اليوم جثامين المهاجرين بمقبرة بلدة نسمة الخارجية بأمر من النيابة العامة، وإشراف مديرية أمن مزدة، بحسب مصادر محلية في البلدة.

ودان سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، «عملية القتل المأساوية» التي تعرض لها هؤلاء المهاجرين الذين كان معظمهم من بنغلاديش، مؤكدا على ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا «بحيث يمكن بسط سلطة الدولة بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد».