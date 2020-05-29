بريطانيا تعبر عن قلقها من إرسال روسيا طائرات عسكرية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 07:00 مساء
السفير البريطاني في ليبيا، نيكولاس هوبتن. (الإنترنت)

عبر السفير البريطاني في ليبيا، نيكولاس هوبتن، عن قلقه «للغاية» من إرسال روسيا طائرات عسكرية إلى ليبيا.

وقال السفير البريطاني في تصريحات لتلفزيون العربي ونشر مقتطفات منها على موقع السفارة بتويتر، « نحن قلقون للغاية من تقرير الولايات المتحدة الذي يُفيد بأن روسيا رسلت طائرات عسكرية إلى ليبيا».

وشدد على أن إرسال أفراد وطائرات للانخراط للقتال في ليبيا «هو خرق واضح لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة».

وأول من أمس الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الأربعاء، وصول «ما لا يقل عن 14 طائرة روسية غير مميزة حديثًا إلى قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا»، وفق ما نشرته في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر».

«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو

وأوضحت «أفريكوم» أن «مقاتلات MiG 29s وSU-24 غادرت روسيا على مدار عدة أيام في مايو»، مشيرا إلى أن «جميع الطائرات في ذلك الوقت، كانت تحمل علامات سلاح الجو الروسي لكن بعد هبوطها في قاعدة حميميم الجوية في سورية، جرى طلاؤها بطراز MiG 29 لتظهر دون علامات وطنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
«بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا
ليبيا
باريس تبدي أسفها لـ«سورنة» النزاع في ليبيا
ليبيا
صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
الأمم المتحدة تتابع تقارير حول «تدفق هائل للأسلحة والمرتزقة إلى طرفي الصراع ...
ليبيا
مونتينيغرو.. أول بلد أوروبي خال من «كورونا»
منوعات
توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية
ثقافة وفن
مساعد وزير الخارجية الأميركي: التجربة السورية تتكرر في ليبيا.. والأمور قد تخرج ...
ليبيا
المسماري ينفي حصول قوات القيادة العامة على طائرات حربية حديثة
ليبيا
أسرة الهلال تودع نجمها السابق خليل المقصبي
رياضة محلية
«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة