بريطانيا تعبر عن قلقها من إرسال روسيا طائرات عسكرية إلى ليبيا

السفير البريطاني في ليبيا، نيكولاس هوبتن. (الإنترنت)

عبر السفير البريطاني في ليبيا، نيكولاس هوبتن، عن قلقه «للغاية» من إرسال روسيا طائرات عسكرية إلى ليبيا.

وقال السفير البريطاني في تصريحات لتلفزيون العربي ونشر مقتطفات منها على موقع السفارة بتويتر، « نحن قلقون للغاية من تقرير الولايات المتحدة الذي يُفيد بأن روسيا رسلت طائرات عسكرية إلى ليبيا».

وشدد على أن إرسال أفراد وطائرات للانخراط للقتال في ليبيا «هو خرق واضح لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة».

وأول من أمس الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الأربعاء، وصول «ما لا يقل عن 14 طائرة روسية غير مميزة حديثًا إلى قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا»، وفق ما نشرته في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر».

«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو

وأوضحت «أفريكوم» أن «مقاتلات MiG 29s وSU-24 غادرت روسيا على مدار عدة أيام في مايو»، مشيرا إلى أن «جميع الطائرات في ذلك الوقت، كانت تحمل علامات سلاح الجو الروسي لكن بعد هبوطها في قاعدة حميميم الجوية في سورية، جرى طلاؤها بطراز MiG 29 لتظهر دون علامات وطنية».