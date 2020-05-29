بدء الاختبارات المخبرية التأكيدية لحالات كورونا في سبها

الاختبارات المخبرية التأكيدية لحالات كورونا في سبها, 29 مايو 2020. (مكافحة الأمراض - سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، بدء إجراء الاختبارات المخبرية التأكيدية لحالات كورونا، داخل المختبر بالمركز، وفق بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، وصل فريق الاستجابة السريعة (الفريق الطبي الأول) بإدارة الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، إلى بلدية سبها، بهدف نقل الخبرات التي اكتسبها من واقع عملهم الميداني بمراكز الفلترة والعزل في العاصمة إلى الجنوب.

ورافق الفريق الذي وصل أمس الخميس، جهاز «جين إكسبرت» ومشغلات التحاليل ومجموعة من معدات الحماية الشخصية.

وحتى أمس الخميس أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 25 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلدية سبها وحدها، فيما كانت البلدية أعلنت عددا من الإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية، في محاولة لتحجيم انتشار المرض.