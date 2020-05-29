وصول فريق الاستجابة السريعة من طرابلس للمساعدة في مواجهة «كورونا» في سبها

فريق الاستجابة السريعة التابع لحكومة الوفاق يصل سبها. 28 مايو 2020. (مكافحة الأمراض - سبها)

وصل فريق الاستجابة السريعة «الفريق الطبي الأول» بإدارة الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، إلى بلدية سبها، بهدف نقل الخبرات التي اكتسبها من واقع عملهم الميداني بمراكز الفلترة والعزل في العاصمة إلى الجنوب.

ورافق الفريق الذي وصل أمس الخميس، جهاز «جين إكسبرت» ومشغلات التحاليل ومجموعة من معدات الحماية الشخصية.

«مكافحة الأمراض»: 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للوقاية من وباء «كورونا» واستكمالا لمساعي الحد من انتشاره وحماية المجتمع من هذه الجائحة، لا سيما مع ما تشهده مؤشرات الإصابة بالوباء في سبها من تزايد.

وحتى أمس الخميس أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 25 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية سبها وحدها، فيما كانت البلدية أعلنت عددا من الإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية، في محاولة لتحجيم انتشار المرض.