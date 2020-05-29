تواصل تعليق العمل بإذاعة سرت بسبب أزمة البنزين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 29 مايو 2020, 04:38 مساء
إذاعة سرت المحلية. (الإنترنت))

تواصل تعليق العمل بإذاعة سرت المحلية، وتوقف الإرسال نهائيا لليوم الثالث عن مستمعيها.

وقال مصدر بالإذاعة إلى «بوابة الوسط»، إن تعليق العمل جاء نتيجة امتناع موظفي وفنيي ومذيعي الإذاعة عن العمل نظرا لعدم توافر الوقود لسياراتهم الخاصة منذ أيام، في ظل مسامع المجلس البلدي سرت وجهاز الرقابة الإدارية وهيئة الإعلام والثقافة وإدارة الإعلام والأجهزة الأخرى.

وتشهد سرت، نقصًا بالوقود خصوصا البنزين بكل المحطات المنتشرة في المدينة وضواحيها، التي تقدر بعشرين.

نقص في البنزين والديزل والكيروسين بمحطات الوقود في سرت

وقالت مصادر لجنة الأزمة بسرت ولجنة الإشراف على آلية توزيع الوقود إلى «بوابة الوسط» في وقت سابق، إن المحطات تشهد ازدحامًا كبيرًا وطوابير سيارات بشكل غريب، على الرغم من دخول ووصول قوافل شاحنات البنزين للمحطات بشكل يومي، التي وصل عددها لأكثر من ست شاحنات.

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