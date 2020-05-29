السيسي ورئيس قبرص يتوافقان على دعم المساعي الأممية لحل الأزمة الليبية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس آنستسيادس، التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية، إذ توافقا على دعم المساعي الأممية الرامية إلى حل الأزمة.

وأكدا، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، أهمية تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أى تدخل خارجي في ليبيا، حسب بيان الرئاسة المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتبادل الرئيسان وجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، إضافة إلى ما يتعلق بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأمس الإثنين، أجرى السيسي محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، تطرقت أيضا إلى الأزمة الليبية، حيث أعلنا رفضهما تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية.

وأشار الطرفان إلى أن هذا التدخل «لم يزد القضية إلا تعقيدًا، ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ليبيا وشعبها وإرادته الحرة».