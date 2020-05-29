فرض حظر تجول في الكفرة ومنع الدخول والخروج منها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 02:15 مساء
اجتماع المجلس التسييري لبلدية الكفرة ولجنة مكافحة كورونا، 28 مايو 2020، (المكتب الإعلامي للبلدية)

قرر المجلس التسييري لبلدية الكفرة واللجنة الرئيسية لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» فرض حظر تجول في الكفرة من السابعة مساء إلى السابعة صباحا وإغلاق كل المحلات التجارية، ومنع الدخول والخروج منها إلا للحالات الإنسانية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك أمس الخميس، على خلفية مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا، وتزايد حالات الإصابة في الجنوب الغربي، إضافة إلى مخاطر انتقال الفيروس من المدن الشمالية للسودان، المحاذية للكفرة، حسب بيان المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تأمين السد الترابي حول المدينة
واتفق على تكليف كتيبة سبل السلام لحماية وتأمين السد الترابي المحيط بالمدينة، وإغلاق الفتحات التي يستغلها المهربون في الدخول إلى المدينة والخروج منها، وتوفير الاحتياجات المستعجلة للجان المختصة، كما تقرر أن يتولى المجلس التسييري صيانة وتجهيز مراكز العزل والحجر الصحي بالمدينة.

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وفي إطار تعزيز الاستعدادات الطبية، أشار البيان إلى التعاقد بشكل عاجل مع أخصائي أمراض صدرية للعمل موقتا بالكفرة، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على تركيب أجهزة التنفس والتعامل مع الإصابات. 

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