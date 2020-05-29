ضبط تشكيل عصابي سرق منازل النازحين من عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 09:57 صباحا
متهمون بسرقة منازل النازحين من عين زارة وبعض المسروقات أمامهم، 28 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

ضبطت قوات الأمن في طرابلس تشكيل عصابي تخصص في سرقة منازل النازحين من بلدية عين زارة.

تعود بداية الواقعة حين اشتبه أفراد إحدى دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس في أربعة أشخاص يستقلون سيارة نوع «شيفروليت»، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأوقف رجال الأمن السيارة وفتشوها، ليعثروا بداخلها على مسروقات من منازل النازحين، تضمنت أجهزة كهربائية وأدوات منزلية، وقد اتخذت الإجراءت القانونية مع المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وفي 11 مارس الماضي، قبض أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة بـ«داخلية الوفاق» على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المواد المنزلية والكهرومنزلية في منطقة السواني (25 كلم جنوب العاصمة طرابلس) من منازل مواطنين نزحوا بسبب «حرب العاصمة»، إذ تم ضبطهم خلال نقلهم مسروقات على متن سيارة «كيا بورتر» عبر بوابة مسلاتة.

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