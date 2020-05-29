حظر تجول في سرت من السادسة مساء السادسة صباحا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 29 مايو 2020, 09:06 صباحا
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا المستجد في سرت تفعيل حظر التجول في المدينة اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة أمس الخميس، إذ بحثت ظهور حالات جديدة ومتعددة فى المنطقة الجنوبية، وكيفية تفادي انتشار الفيروس فى المدينة.

وأوصت اللجنة بمنع التنقل بين سرت وباقي المدن، باستثناء الجهات المخولة بالعمل، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وضرورة قفل جميع الأنشطة باستثناء المحال التجارية والجزارة والصيدليات الطبية والعيادات الطبية ومحال بيع المياه، والتشديد على اقفال جميع المقاهى والمطاعم والتى تظهر فية تجمعات.

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وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة محمد الأميل، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الاجتماع ناقش احتياجات اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بسرت، والاحتياجات العاجلة لفرق الرصد والفرق الطبية العاملة بعيادات الحميات من ملابس وقائية ومسحات طبية للعينات، وغيرها من الاحتياجات العاجلة ومخاطبة اللجنة العليا بالخصوص.

ملف العالقين
كما تناول الاجتماع آخر المستجدات فى ملف العالقيين من أبناء سرت، إذ أكدت اللجنة ضرورة إلزام جميع المواطنيين القادمين من تركيا وتونس وغيرها بالتواصل مع فريق الرصد بمقره في المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت.

كما تطرقت اللجنة إلى أعمال فريق الرصد الذي أخذ عينات لعدد من المواطنين القادمين من تركيا من أبناء سرت أمس، وعددها 12 عينة مسحية أنفية، أرسلت اليوم إلى المختبر الرئيسي في بنغازى.

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