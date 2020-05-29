مركز الرصد والاستجابة بدرنة يطالب العائدين من السفر بالتوجه إلى مقره

طاقم طبي يكشف على العالقين العائدين من مصر إلى مدينة درنة، 5 مايو 2020. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)

طالب مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة، الخميس، المواطنين القادمين من خارج البلاد بضرورة الحضور إلى مقره الكائن بالمجمع القديم (مركز السكر والقلب)؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على عدم حملهم لفيروس «كورورنا المستجد».

وقال المركز في بيان منشور على صفتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه حال عدم التعاون، فإن الأمر «سيترك إلى جهات الاختصاص لتطبيق الإجراءات القانونية على المتخلفين التي من شأنها تحميلهم مسؤولية أمن الوطن و المواطن الصحي».

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ويأتي هذا الإجراء في وقت تزايدت فيه الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» خاصة بالمنطقة الجنوبية، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تسجيل سبها وحدها نحو 25 إصابة.

ويتوالي وصول العائدين من الخارج إلى درنة، حيث استقبلت المدينة في 4 مايو الجاري 40 عائدًا من مصر جرى الكشف عليهم للتأكد خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».