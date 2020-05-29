«داخلية الوفاق» تنعي شرطي توفي جراء انفجار لغم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 12:54 صباحا
النقيب المتوفي، محمد فرج الحجاجي. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

نعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، النقيب محمد فرج الحجاجي التابع لمكتب وزير الداخلية المفوض، قائلة إنه «استشهد جراء انفجار لغم فيه خلال دفاعه عن العاصمة طرابلس»، وفق بيان للوزارة.

واتهمت الوزارة في بيانها المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» قوات القيادة العامة بزراعة اللغم، وقدمت تعازيها إلى أسرة النقيب.

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وشكل وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، السبت الماضي، فريق عمل مختص من ضباط وضباط صف وأفراد تابعين لجهاز المباحث الجنائية للتخلص من مخلفات الحرب والألغام والمتفجرات بالمناطق السكنية والمعسكرات بمحاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

كما أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، تكليف الشرطة العسكرية والهندسة العسكرية بإغلاق الأحياء التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق بمحاور القتال أمام الجميع، وعدم السماح للمواطنين بدخولها؛ لكونها «مليئة بالألغام والمفخخات»

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